Olasz és svájci hatóságok közösen csaptak le az embercsempészekre

Nemzetközi embercsempész-hálózatot számoltak fel az olasz-svájci határon. Egy sikeres nemzetközi rendőrségi akció leplezte le azt a kiterjedt bűnszervezetet, amely az elmúlt időszakban szisztematikusan juttatott be illegális bevándorlókat Európa szívébe. Az embercsempészek 6-7 ezer euróért juttatták be a kurd migránsokat Olaszországba.

A milánói ügyészség koordinálásával és a svájci szövetségi rendőrség közreműködésével végrehajtott művelet során nyolc személyt – hét török és egy olasz állampolgárt – vettek őrizetbe. A bűnszervezet elsősorban a balkáni útvonalon érkező, többségében kurd nemzetiségű migránsok szállítására szakosodott. A bűnözők gátlástalanul használták ki a menekültek helyzetét: fejenként 6 és 7 ezer euró közötti összeget kértek a sikeres határátlépésért. A hálózat központja az olaszországi Lavena Ponte Tresa közelében volt, ahol biztonságos házakat tartottak fenn a migránsok részére.

A kisgyermekes családokat, és velük újszülötteket is, ezeken a rejtekhelyeken szállásolták el. Majd gyalogosan vagy kísérők segítségével átirányították őket a svájci zöldhatáron. Az akciót vezető varesei nyomozók hangsúlyozták, hogy a hálózatot egy Olaszországban élő török férfi irányította, aki precíz utasításokkal látta el a migránsokat a határőrizet kijátszására. A mostani letartóztatásokkal a hatóságoknak sikerült elvágniuk az egyik legfontosabb illegális folyosót a balkáni útvonalon