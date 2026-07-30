Harmadfokú hőségriasztást adtak ki az egész országra

Az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtök éjféltől kedd éjfélig az ország egész területére. Csütörtökön már extrém meleg várható, a HungaroMet előrejelzése szerint a forróság éjszaka sem enyhül jelentősen, több helyen 20 fok felett maradnak a minimumok.

Az elkövetkezendő 6 napban jelentős csapadék továbbra sem várható a Duna és a Tisza külföldi vízgyűjtő területein, de magyarországi tavak vízgyűjtőjén sem – jelezte az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklósi Gabriella elmondta: a vízügyi igazgatóságok kiemelt figyelmet fordítanak a vízvisszatartási lehetőségeik kihasználására.