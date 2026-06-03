Kiderült, mit nem mernek megkérdezni a betegek az orvostól

A Budapesti Patikanapon kiderült: a betegek sokszor inkább a patikushoz fordulnak kérdéseikkel, mert a zsúfolt rendelőkben nem mernek kérdezni az orvosoktól.
A Budapesti Patikanapon sokan bepillanthattak a gyógyszerészek mindennapi munkájába, ahol a megelőzés és az ingyenes állapotfelmérések is fókuszba kerültek.
Szendrényi Dániel kiemelte, hogy a betegek a gyógyszertárakban teszik fel azokat a kérdéseket – különösen várandós gondozás ügyben –, amiket nem mernek akár az orvosnak szegezni. A patika maradt a nyugodt tanácsadás utolsó menedéke.