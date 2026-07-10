Átírhatja a vikingek történetét a dán régészeti felfedezés

Átírhatja a vikingekről alkotott eddigi képet egy friss dán régészeti felfedezés. A kutatók egy olyan csaknem ezeréves települést tártak fel, amely a jelek szerint nemcsak fontos kereskedelmi központ volt, hanem a korabeli textilipar egyik meghatározó műhelye is.

A vikingeket legtöbben félelmetes harcosként ismerik, akik hajóikkal bejárták Európa tengereit. Egy új dániai régészeti felfedezés azonban egészen más oldalról mutatja be őket.

Dániában egy olyan település nyomaira bukkantak a kutatók, amely nemcsak a kereskedelemben, hanem a textilgyártásban is fontos szerepet tölthetett be. A feltárt műhelyek, érmék és használati tárgyak alapján úgy tűnik, hogy ez a hely a viking kor egyik jelentős termelőközpontja lehetett.

Drónfelvételről nézve ma még csak árkok és földkupacok látszanak. A régészek számára azonban ezek a nyomok egy közel ezeréves település történetét rajzolják ki. A területen zajló feltárás immár tíz hónapja tart, és egyre több bizonyíték kerül elő arra, hogy itt egészen különleges viking kori közösség élhetett.