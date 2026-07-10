Harmincezren a Sándor-palotánál: hatalmas tüntetés az államfő mellett

Harmincezren jelentek meg csütörtök este a Sándor-palota előtt, hogy tiltakozzanak a Tisza-kormány alaptörvény-módosítási tervei ellen.

A Fidesz országgyűlési képviselője felszólalásában elmondta: ezzel olyan önkényt vezetne be Magyar Péter, amire minden jóérzésű embernek nemet kell mondania. Áder János, korábbi köztársasági elnök pedig hangsúlyozta, a jelenlegi államfőt alkotmánysértő módon akarják eltávolítani.

A tüntetésre pedig Orbán Viktor is reagált. Közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy megálljt kell parancsolni az önkénynek. Mert ha ezt Sulyok Tamással megtehetik, akkor bárkivel megtehetik majd.