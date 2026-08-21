A DNS-vizsgálat hozta meg a döbbenetes felismerést

Negyven évig azt hitték, hogy egyedül vannak a világban, pedig testvérük szinte a szomszédban élt. A következő történet két Indiából örökbe fogadott holland nő megható találkozásáról szól. Gyerekként barátnők lettek, most pedig egy DNS-vizsgálat kiderítette, hogy vér szerinti nővérek.

A 70-es 80-as években egy nagyobb nemzetközi örökbefogadási hullám volt Európában. Ekkor a fejlődő országokból, főként árvaházakból több tízezer örökbefogadás történt csak Hollandiában. Indiából 70 százalékban lánygyermekek érkeztek a nyugati országokba, sokan közülük alig rendelkeznek bármilyen információval származásukat tekintve. Minal és Meena története viszont sokakat inspirálhat mélyebb kutakodásra.