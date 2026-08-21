Rendszeresen feltűnnek a családi szálak a kormány körül

Jobban bevonnák a Tisza Szigetek tagjait az aktív politikába

Erről beszélt Magyar Péter augusztus 20-án. Az eddigi aktivisták önkormányzati, országgyűlési és európai parlamenti képviselőnek is jelentkezhetnek, de juthat hely minisztériumokban és állami vállalatok vezetői szerepkörében is. Majd a kormányfő rögtön azt kezdte bizonygatni, hogy ennek ellenére nem politikai alapon osztogatnak majd pozíciókat. Sőt, a miniszterelnök már korábban is arról beszélt, véget vet az uram-bátyám rendszernek.

A családi szálak rendszeresen előkerülnek a kormány közelében

• Magyar Péter korábban éppen a sógorát akarta kinevezni igazságügyi miniszternek. A felháborodás miatt azonban meghátrált a család, és Melléthei-Barna Márton visszalépett a tárcavezetői poszttól.

• Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a saját a sógorát nevezte nevezte ki az Iparművészeti Múzeum élére, mindössze néhány nap alatt – tudta meg a Népszava. Ráadásul a pozíciót nem átlátható módon szerezte meg Jékely Zsombor. Közérdekű adatigénylés után kiderült, július 23-án kérték Tarr Zoltánt, hogy hagyja jóvá rokona kinevezését. Az Iparművészeti Múzeum addigi vezetőjének munkaviszonyát másnap szüntették meg, majd 3 nap múlva, július 27-én a miniszter jóvá is hagyta sógora új pozícióját. A Népszava emellett arról is beszámolt, hogy a miniszteri jóváhagyást megelőzően két nappal Jékely Zsombor már munkába állt. Végül 4 nap múlva módosították a munkaszerződését július 29-i kezdéssel.

• Pósfai Gábor belügyminiszter rokona pedig az MTA elnöke lett.

• Magyar Péter még a Diákhitel Központ vezetőjeként szerződéses kapcsolatban állt azzal a PlanB nevű céggel, ahol öccse, Magyar Márton akkoriban dolgozott.