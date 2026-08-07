Fokozódó feszültség a Szuezi-csatornánál: miért figyel rá az egész világ?

Mi történne, ha a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonala megbénulna? A Szuezi-csatornán halad át a világ áruforgalmának jelentős része, ezért már egyetlen támadás vagy fennakadás is hatalmas hatással van a világ piaci mérlegére. De miért ennyire fontos ez az alig kétszáz kilométer hosszú vízi út?

A Szuezi-csatorna a Földközi-tengert köti össze a Vörös-tengerrel, így az egyik legfontosabb összeköttetés Európa és Ázsia között. Naponta hajók százai haladnak át rajta, amelyek nyersanyagot, energiahordozókat és fogyasztási cikkeket szállítanak a világ különböző pontjaira. Egyetlen komolyabb fennakadás is képes megbontani a globális ellátási láncokat.

A csatorna jelentőségét az elmúlt évek eseményei is megmutatták. A 2021-ben történt konténerszállító balesete

néhány napra teljesen megbénította a forgalmat, és világszerte késéseket okozott a szállítmányozásban. Most azonban nem egy műszaki hiba, hanem a térség biztonsági helyzete miatt nő az aggodalom.