Ilyen lesz a jövő? Robotok versenyeztek futásban, ugrásban és erőpróbákban

Csaknem nyolc métert ugranak, súlyt emelnek, akadálypályán futnak, kötelet húznak, sőt még szöget is vernek a robotok. Pekingben második alkalommal rendezték meg a Humanoid Robotok Világjátékát, ahol idén több mint kétezer gép mérte össze képességeit. A sportfeladatok azt is megmutatták, mire lehetnek képesek a robotok a jövőben a gyárakban, a mentésben vagy akár veszélyes munkakörülmények között.

Az ötnapos pekingi világjátékokon összesen 666 csapat 2056 robottal vesz részt, 16 országból és régióból, hat kontinensről. A tavalyi 26 helyett idén már 51 versenyszámot rendeznek, a futamok és mérkőzések száma pedig 487-ről 1301-re nőtt.

A robotokat nemcsak a sportpályán tesztelik. Gyárakat, szállodákat, otthonokat, kórházakat, üzleteket és vészhelyzeteket modellező feladatokat is teljesíteniük kell.

A világjátékok így nemcsak azt mutatják meg, hogy egy humanoid robot milyen gyorsan fut vagy milyen messzire ugrik. Hanem azt is, hogy mennyire képes egyensúlyozni, alkalmazkodni a környezetéhez, pontosan dolgozni – és elvégezni olyan feladatokat, amelyek ma még elsősorban az emberre várnak. A Humanoid Robotok Világjátéka augusztus végén zárult Pekingben.