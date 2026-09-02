Betiltanák a Mása és a medvét? Ukrajna szerint veszélyesebb, mint hinnénk

A Mása és a medve a világ egyik legsikeresebb orosz rajzfilmsorozata, amelyet több mint száz országban láthatnak a gyerekek. Ukrajna szerint azonban a szerethető medve valójában az orosz soft power egyik eszköze. Kijev ezért szankciós listára tette a sorozat készítőit és a mögötte álló stúdiót. De lehet-e propaganda egy olyan mese, amelyben egyetlen szó sem esik politikáról vagy háborúról?

Mása kíváncsi, fékezhetetlen és szinte minden részben bajba keveredik. A medve pedig többnyire türelmesen próbálja helyrehozni azt, amit a kislány elrontott.

A 2009-ben indult orosz animációs sorozat mára világsiker lett. Több mint száz országba jutott el, több tucat nyelvre lefordították, és a Netflix kínálatában is megtalálható.

Ukrajnában azonban egészen máshogy néznek a két mesehősre. Kijev szerint ugyanis a barnamedve nem véletlenül kapott ilyen szerethető szerepet.