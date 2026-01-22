Reggeltől estig telt ház: 250 zenekar lépett fel Pécs belvárosában

A Made in Pécs Fesztivál mára olyan népszerű lett, hogy már a határon túlról is érkeznek vendégelőadók.

Egy fesztivál Pécsett, amely bár egynapos, mégis mintegy 250 zenekar lép színpadra szerte a városban. A Made in Pécs gyakorlatilag mindenkinek lehetőséget ad arra, hogy egy húszperces minikoncerten megmutassa, mire képes a zene és annak szeretete.

Pécsett már reggeltől telt ház van.Délelőtt a családosok, délután a fiatalok, este pedig a bulizni vágyók érkeznek a koncertekre. Mindez teljesen ingyenesen.

