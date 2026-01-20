Történelmi metróállomás a Colosseumnál

Róma történelmi belvárosában a Colosseum tőszomszédságában két új metróállomás nyílt, amelyek múzeumként is működnek.

A metrómegálló fantasztikus élményt nyújt a látogatóknak. Akár órákra is magával ragadja őket a föld alatt megtekinthető kulturális világ. A vízvezetékeken, korsókon, kutakon, vázákon, keresztül szinte életre kel a történelem, a kétezer évvel ezelőtti császárság kora. Feltöltő élményé válik a metrózás miközben történelmi ismereteket is elsajátíthatnak az utazók.

Az építkezések során döntöttek úgy, hogy szabadon hagyjanak egyes részeket és kiállítják a feltárások során felszínre került ókori tárgyakat, hogy bepillantást engedjenek az ókori Róma lenyűgöző gazdagságába. A tömegközlekedés így kettős utazássá válik, térben és időben egyaránt utazhatnak a Rómában metrózók.

Róma híres anfiteátruma, a Colosseum vonzza a legtöbb turistát az Örök Városba. A Forum Romanumon évente több millió látogató fordul meg, hogy megcsodálja az ókori város évezredes kincseit. A C metróvonalnak köszönhetően még könnyebben megközelíthetővé válik az antik világ csodája, miközben különleges élményt nyújt a föld alatti utazás.

Ha valaki Rómában jár, akkor ne sajnálja az időt, hogy megcsodálja a föld alatti Rómát. Másfél euróért nemcsak egy metrójegyet válthat, hanem egy különleges kulturális élményben is része lehet. Róma városvezetése több hasonló múzeum metrómegálló kialakítását tervezi, melyek építése során bámulatosan érdekes kincsek kerültek feltárásra. A rendkívüli siker megerősítette a kivitelezőket, hogy érdemes nyitott múzeumként hagyni az Örök Várost. A C vonalon nem a Colosseum az egyetlen múzeum állomás; a közeli Porta Metronia és a San Giovanni megállók szintén múzeumi funkcióval bírnak.