Ady Endre a debreceni focicsapatban, Krúdy pedig rettegett vívó volt – Irodalom sportcipőben

Lackfi János József Attila-díjas költő és Bereczki Nóra egy egészen újszerű projektbe kezdtek: a mesterséges intelligencia segítségével „leporolják” a magyar irodalom legnagyobb alakjait, és mai kontextusba, sportmezbe és modern környezetbe helyezik őket.
A cél nem a polgárpukkasztás, hanem az élő kapcsolat megteremtése a fiatalabb generációkkal. Lackfi szerint a szobrokra emelt, elérhetetlen bálványok helyett hús-vér embereket kell látnunk, akik küzdöttek, sportoltak, hibáztak és szerettek – pont úgy, ahogy mi is tesszük a XXI. században.