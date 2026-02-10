Ady Endre a debreceni focicsapatban, Krúdy pedig rettegett vívó volt – Irodalom sportcipőben

A cél nem a polgárpukkasztás, hanem az élő kapcsolat megteremtése a fiatalabb generációkkal. Lackfi szerint a szobrokra emelt, elérhetetlen bálványok helyett hús-vér embereket kell látnunk, akik küzdöttek, sportoltak, hibáztak és szerettek – pont úgy, ahogy mi is tesszük a XXI. században.