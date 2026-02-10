Kétéves csúcson a forint: a szakértő elárulta, mi áll a látványos erősödés mögött

Miközben egyes nemzetközi sajtótermékek politikai fordulatot sejtenek a háttérben, a szakértő hangsúlyozza: a piacok a kiszámíthatóságot díjazzák, az erősödés pedig sokkal inkább a kormánypártok népszerűségének növekedésével és a fegyelmezett monetáris politikával hozható összefüggésbe, mintsem az ellenzéki ígéretekkel.

A szakértő kitért az alapkamat kérdésére is, megjegyezve, hogy a 3,3%-os inflációs adat mellett már indokolt lehet a kamatcsökkentés megkezdése, bár a jegybank érthetően óvatos a választások közeledtével.