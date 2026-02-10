Kétéves csúcson a forint: a szakértő elárulta, mi áll a látványos erősödés mögött

Kétéves csúcsára erősödött a forint az euróval szemben, ami komoly fegyvertény a magyar infláció elleni küzdelemben – derült ki a HírTV Napindító című műsorából. Sebestyén Géza, az MCC szakértője rámutatott: a 377 forint alatti árfolyam hátterében nemcsak a stabil gazdasági fundamentumok, hanem az ukrajnai háború lezárását célzó amerikai törekvések miatti növekvő befektetői bizalom is áll.
Miközben egyes nemzetközi sajtótermékek politikai fordulatot sejtenek a háttérben, a szakértő hangsúlyozza: a piacok a kiszámíthatóságot díjazzák, az erősödés pedig sokkal inkább a kormánypártok népszerűségének növekedésével és a fegyelmezett monetáris politikával hozható összefüggésbe, mintsem az ellenzéki ígéretekkel.
A szakértő kitért az alapkamat kérdésére is, megjegyezve, hogy a 3,3%-os inflációs adat mellett már indokolt lehet a kamatcsökkentés megkezdése, bár a jegybank érthetően óvatos a választások közeledtével.