Nemzetmentés a határon innen és túl – Hankó Balázs Beregszászon

Hankó Balázs kiemelte: a magyar kormány éves szinten több mint 4 milliárd forinttal támogatja a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolát, biztosítva az anyanyelvű oktatás fennmaradását a háborús nehézségek és a jogszűkítések ellenére is. A stratégiai segítség része a vásárosnaményi kihelyezett képzés is, amely a besorozás elől menekülő fiataloknak ad esélyt a diploma megszerzésére és a későbbi hazatérésre, erősítve ezzel a szülőföldön maradó magyarságot.