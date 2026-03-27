Kiválasztották a Hunimation Pitchfórum nyerteseit

A Magyar Animációs Pitchfórum a hazai animációs projektek fejlesztését és nemzetközi bemutatkozását támogatja. A budapesti döntő nyertesei mutathatják be terveiket júniusban az animációk legfontosabb rendezvényén, az Annecy Fesztiválon.

A hazai animációs szakma képviselőnek részvételével rendezték meg 2026. március 27-én délelőtt a budapesti Toldi moziban a 2. Hunimation - Magyar Animációs Pitchfórumot.

A budapesti döntőben 11 projektet mutattak be személyesen az alkotók a hazai animáció sokszínűségét tükrözve, a rövidfilmektől a sorozatokon át az egész estés, a dokuanimációs és immerzív formátumokig. A döntősök közül 6 alkotás kapott lehetőséget arra, hogy az Annecy Nemzetközi Animációs Fesztivál MIFA Partner Pitch keretében a nemzetközi szakma előtt is bemutatkozzon júniusban, a nyertesekről szakmai zsűri döntött.

A Hunimation - Magyar Animációs Pitchfórum kezdeményezés szorosan kapcsolódik a magyar animáció utóbbi években elért sikereihez, elsősorban a 2025-ös Annecy magyar díszvendégséghez, amely láthatóságot és szakmai lehetőségeket teremtett a magyar alkotók számára. A pitchfórum a Magyar Animációs Producer Szövetség és a Friss Hús Nemzetközi Rövidfilmfesztivál együttműködésében valósult meg a Nemzeti Filmintézet támogatásával.