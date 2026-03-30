SVENK Exkluzív: Májustól moziban is látható a nagysikerű HOBO-film

A Nemzeti Filmintézet által támogatott alkotás közönségtalálkozóval egybekötött, mozipremier előtti vetítését a napokban tartották az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Az eseményen Hobo egyebek mellett arról beszélt a SVENK-nek, hogy egyáltalán nem számított rá, hogy dokumentumfilm készül róla, és hálás azért, hogy olyan emberek készítették a portrét, akik elfogadták, hogy számára fontosabb, amit csinál, mint az, hogy filmet forgassanak róla.

Csáky Attila, a film producere elárulta, hogy a nagysikerű tévépremier után májustól mozikba kerül a film: „Szervezett vetítéseken, tehát filmklubszerűen, és nagyjából a Hobo-turnét, a Hobo-évadot követve, nagyobb városokba határon túl, határon innen megyünk. Az Úton lenni boldogság júniusban a MOZGO Magyar Mozgókép Fesztiválon is látható lesz.”

Szederkényi Olga szerint a sikeres dokumentumfilm titka, hogy a rendező és főszereplő azonos nyelvet beszéljen. Az Úton lenni boldogság esetében ez maradéktalanul megvalósult - mondta az alkotás rendezője a SVENK Mozimagazinnak.

