Súlyosan beteg kárpátaljai magyart hurcoltak el a frontra

Ukrán sorozótisztek fogtak le egy férfit, miközben a párja próbálta ezt megakadályozni, majd betuszkolták egy furgonba. Később már csak annyit látunk, hogy a nő hiába a kapaszkodik a furgon ajtajának kilincsébe, elesik, és a férfit elviszik. A kényszersorozás ehhez hasonló jelenetei mára mindennapossá váltak Ukrajnában, az ukrán hadsereg súlyos létszámhiányát ugyanis egyre nehezebb pótolni. Sebestyén József volt az a kárpátaljai magyar, akit tavaly nyáron a sorozótisztek úgy elvertek, hogy később belehalt a sérüléseibe.

Szűcs Tibor az ukrajnai kényszersorozások legutóbbi magyar elszenvedője. A nővére, aki a háború elől menekült Magyarországra, azt mondta, hogy testvérének olyan iratokat állítottak ki, amelyek szerint egészséges. Azóta nem tudni, mi történt vele, a családja most a nyilvánosságtól kér segítséget abban bízva, hogy valaki tud valamit a férfi hollétéről. Hiába fordultak az ukrán hatóságokhoz, nem kaptak érdemi választ, egy ismerősüktől tudták meg, hogy a férfit már eltűntként tartják nyilván.

Miközben a magyar kormány kiáll a kárpátaljai nemzettársaink mellett, a szélsőséges ukrán véleményformálók már a miniszterelnököt és családját is fenyegetik.

De már az ukrán elnök is vagdalkozott azzal, ahogy megadja Orbán Viktor címét az ukrán fegyveres erőknek. Volodimir Zelenszkij azért neheztelt, mert a kormányfő nem hagyja jóvá az Ukrajnának szánt uniós hadikölcsön kifizetését. A kormány a közelmúltban kitiltott Magyarország területéről, valamint a schengeni övezetből 3 ukrán állampolgárt. Ebből ketten Magyarország elleni katonai támadással is fenyegetőztek.