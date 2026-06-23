Művészeti terápia receptre

A kulturális terápia az Egyesült Királyságban már régóta főszereplő a gyógyulásban. Ezt európai szintű kutatások támasztják alá, amelyek szerint a stressz akár 25%-kal csökkenthető, de az emberek egészséges életének akár 4%-os meghosszabbítása is lehetséges művészeti terápiával. Ezért döntött úgy a kultúráért és egészségügyért felelős minisztérium, hogy Olaszországban is átveszik az ötletet, és mostantól az orvosok felírhatják a gyógyulás támogatásaként a művészeti terápiát. Ez kimutathatóan csökkenti például a sürgősségi ellátások számát, különösen az idősek esetében.

A Róma szívében található Tiberina szigeten lévő kórházban már több mint 400 éve gyógyítanak betegeket. A kórház már önmagában is gyönyörű: a földszinten római kori leletek láthatóak, a falakon freskók vannak, és az udvarát is bárki megirigyelhetné. A kórházban a kezelések közben a páciens választhatja meg a környezetet, amelyben terápiát kap. Ez lehet a tenger, hegység vagy akár egy múzeum, amelynek a videóit a falakra vetítik. Ez nagyban segíti őt abban, hogy megteremtse annak a lehetőségét, hogy ne csak a betegségére koncentráljon, ha nem kapcsolatban maradjon a valósággal. Az alagsorban, ahol a kemoterápiát kapják a páciensek, a folyosón mellrákkal küzdő nők csodálatos képei láthatóak.

A Colosseumban zárás után a gyógyulni vágyóké az ország leglátogatottabb emlékműve. Itt már évek óta fogadják a különböző betegséggel küzdőket, akik mostantól a művészeti terápiát orvosi receptre is felírtathatják maguknak. Európában több mint 700 kutatás bizonyította eddig a művészet és a kultúra kiemelt szerepét a gyógyulásban.