Bányák a Holdon? Eláruljuk, miért akarja Amerika mindenáron megszerezni az égitestet

A floridai Kennedy Űrközpontban végre megmozdult az ötmilliárd kilogrammos monstrum. Ez az eszköz az Artemis-2 misszió keretében újra az égi kísérőnk felé repíti az emberiséget. Ez a szuperrakéta nem csupán a technikai bravúr jelképe. A Hold meghódításának új fejezetét nyitja meg öt évtizednyi várakozás után. Az Orion űrkapszula fedélzetén négy bátor űrhajós teszteli majd a mélyűr zord körülményeit a sorsdöntő űrutazás során. A NASA szerint a biztonság az első. A februári indítás előtt még millió liter robbanásveszélyes üzemanyag vár a tankokba. A tét nem csupán a dicsőség. A hélium-3 és a ritkaföldfémek bányászata a jövő energetikai függetlenségének alapja lehet. Ebben a globális technológiai versenyben a tudomány marad az egyetlen biztos választás a túléléshez és a gazdasági fölényhez.