Míg mások csak álmodoznak a Marsról, a pécsi zsenik már az űrorvost is megtervezték.

Az űrkutatás nem csupán a távoli galaxisok bámulásáról szól, hanem a kőkemény túlélési technológiákról, amelyekben a Pécsi Tudományegyetem immár megkerülhetetlen tényező. A PTE 3D Nyomtatási és Vizualizációs Központjában olyan speciális csíráztatási tartóedényeket fejlesztettek, amelyek a NASA szigorú elvárásainak is megfeleltek, és segítségükkel 400 kilométer magasan már paradicsomot és búzafüvet is neveltek. A pécsi szakemberek azonban nem állnak meg a mezőgazdaságnál; jelenleg olyan űrbiztos polimereket és szénporral kevert kompozitokat tesztelnek a Nemzetközi Űrállomáson, amelyek a jövőben áramköri elemként szolgálhatnak. A kutatások során azt vizsgálják, hogyan hat a kozmikus sugárzás és a mikrogravitáció az anyagokra, miközben egy olyan felhasználói kézikönyvet állítanak össze, amely alapjaiban változtathatja meg az űreszközök gyártását.

A pécsi fejlesztésű orvosi kapszula a jövőben emberi személyzet nélkül is képes lesz teljes körű ellátást nyújtani az űrhajósoknak.