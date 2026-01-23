A kormány célja, hogy senkinek ne kelljen magasabb fűtésszámlát fizetnie

Orbán Viktor elmondta: a rezsistop azt jelenti, hogy a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztás költségeit a kormány vállalja át a családoktól. A rezsistop automatikusan jár a fogyasztóknak, nem kell semmilyen kérvényt benyújtani erre vonatkozóan.

Egy Sopronban élő idős hölgy szerint emberséges a kabinet döntése, de Budapesten is örülnek a rezsistopnak.

Hatalmas terhet vesz le a magyar családok válláról a kormány a rezsistoppal - hangsúlyozta a Világgazdaság újságírója híradónknak.

