Raskó György szerint csak pár ezer gazda járna rosszabbul

Magyar Pétert a tüntetésen váratlanul érte, hogy a demonstrálók számon kérték rajta, hogy miért állt ki Ursula von der Leyen mellett és hogy a pártcsaládja miért adta áldását a Mercosur-megállapodásra, amivel olcsó és ellenőrizhetetlen minőségű terménnyel ömleszthetik el Európát.

Magyar Péter korábban a Magyar Gazdákat és érdekvédőiket is támadta. De nemcsak Magyar Péter támadta a gazdákat. A Tisza párt agrárszakértője egyenesen a gazdálkodókat hibáztatta. Raskó György szerint a termelők is felelősek a mezőgazdaság hanyatló teljesítményében.

Nem ez az első eset, amikor Raskó György a magyar gazdák helyett az unió álláspontját képviseli. Az agrárközgazdász korábban már vádolta a búza- és kukoricatermesztőket is. Az őstermelők adómentességét is kritizálta, és azt állította, hogy kevés munkával indokolatlanul nagy jövedelemre tesznek szert a családi gazdaságok. Közösségi oldalán pedig azt írta, hogy agrárközgazdászként tisztában van azzal, hogy a Mercosur-egyezménynek a magyar gazdákra minimális negatív hatása lett volna, kivéve a baromfihús, a cukorrépa- és a kukoricatermelőkre. Raskó György úgy fogalmazott, hogy ez negatívan érintene pár ezer gazdát, de több millió magyar fogyasztót előnyösen.

A Fidesz Európai Parlamenti képviselője kiemelte, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt világossá tette, hogy ők Brüsszel emberei, Brüsszel oldalán állnak és Brüsszel érdekeit képviselik. Deutsch Tamás hozzátette: aki bármilyen formában támogatja Ursula von der Leyent, az támogatja Brüsszel háborús politikáját.