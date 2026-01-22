A tányérunkon hever a halál – Miért támadja a negyven alattiakat a vastagbélrák?

Magyarországon évente hétezernél is több új vastagbélrák esetet regisztrálnak, és a statisztikák szerint a betegek ötöde már a negyven év alatti populációból kerül ki. Míg a tengerentúli „progresszív” életmód a cukros üdítők és a mozgásszegény tunyaság felé tereli a tömegeket, az életmódváltás elengedhetetlen a túléléshez. Prof. Dr. Patócs Attila rávilágított, hogy az elhízás és a helytelen táplálkozás mellett a genetikai hajlam is szerepet játszik, de a prevenció lehetősége a saját kezünkben van. Sajnos a szűrési hajlandóság hazánkban siralmasan alacsony, pedig a vastagbéltükrözés ma már kíméletes, bódításban is elérhető és életmentő beavatkozás. A korai felismerés nem csupán esély a gyógyulásra, hanem a daganatmegelőző állapotok helyszíni felszámolásának záloga. Ne várják meg, amíg a modern civilizáció „vívmányai” és a mozgáshiány végleg megpecsételik sorsukat!

A vastagbéltükrözés során eltávolított polipok megakadályozzák, hogy a jóindulatú elváltozásokból halálos daganat fejlődjön ki.