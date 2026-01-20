Szivarozó bíborosok és hamisított videók – Mindenkit átvert az MI Olaszországban

A mesterséges intelligencia 2025-ben Olaszországban is a figyelem középpontjába került. A technológia szimulálja az emberi intelligencia folyamatait és forradalmasítja a gépekkel való interakciót. A politikusok szerint a fejlett algoritmusok csak értő kezekben jelentenek valódi segítséget. A fogyatékkal élők számára az életminőség javulását hozhatja el ez a forradalom. Az újságírók pedig a hamis információk kiszűrésére használhatják a gépi logikát. Ebben a küzdelemben a biztos választás a tudatosság és a technológiai fejlődés követése. Az informatikai rendszerek olyan gyorsasággal törnek be az életünkbe, hogy észre sem vesszük. A szórakoztató videók csak a jéghegy csúcsát jelentik ebben a globális átalakulásban. A világ folyamatosan változik körülöttünk. Ezt legkönnyebben a telefonunkon keresztül érzékeljük.