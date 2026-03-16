Kapu Tibor küldetése sokkal több volt a puszta jelenlétnél

Kutató űrhajósként érkezett az űrállomás fedélzetére, ahol több mint 20 tudományos projekt számára végzett vizsgálatokat. Ezek nagy részét olyan magyarországi szakemberek jegyzik, akik a HUN-REN kutatóhálózat keretében dolgoznak. A sikeres űrmisszió után a szervezet most először saját standdal vett részt a londoni Space-Comm Expo űrkutatási kiállításon, ahol ott volt a két kiképzett magyar űrhajós, Kapu Tibor és Cserényi Gyula is. Arról is kérdeztük őket, miért annyira más az űrállomási környezet, hogy ezeket a vizsgálatokat ott akarják elvégezni.

A kutató űrhajósi kiképzésnek a fizikai felkészítés mellett része volt az elvégzendő kísérletek és azok hátterének részletes megismerése is. A HUN-REN kutatóhálózat természetesen nem csupán űrkutatással foglalkozik, de a HUNOR program jó példa arra, hogy a különböző szakterületek tudósai rendszerszintű együttműködésekben vegyenek részt.

Kapu Tibor 18 napos küldetése még hosszú ideig lázban fogja tartani a rajongókat. De vajon vállalna ennél hosszabb űrutazást is?