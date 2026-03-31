Vége a fájdalmas szúrásoknak a koraszülött osztályon

Amikor egy kis élet a világra jön, minden apró könnyítés hatalmas segítséget jelent a babák és családjaik számára. A Péterfy utcai kórház koraszülött osztálya egy új eszközt kapott, mely gyors, egyszerű és fájdalommentes vizsgálatot biztosít.

Az újszülöttek jelentős részét érinti a sárgaság. A csecsemők több mint felénél, a koraszülött babák esetében pedig még nagyobb arányban jelentkezik ez az állapot. A diagnózis alapját egy rutinszerűen végzett vizsgálat adja, ezért minden olyan fejlesztésnek különös súlya van, amely ezt a folyamatot kíméletesebbé teszi.

Ezt szolgálja az a korszerű orvostechnikai eszköz is, 

amely jótékonysági felajánlásként került a budapesti Péterfy Sándor utcai Kórház koraszülött osztályára. A készülék gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a vizsgálatot a legkisebbek számára.

 

