Vége a fájdalmas szúrásoknak a koraszülött osztályon

Amikor egy kis élet a világra jön, minden apró könnyítés hatalmas segítséget jelent a babák és családjaik számára. A Péterfy utcai kórház koraszülött osztálya egy új eszközt kapott, mely gyors, egyszerű és fájdalommentes vizsgálatot biztosít.
Az újszülöttek jelentős részét érinti a sárgaság. A csecsemők több mint felénél, a koraszülött babák esetében pedig még nagyobb arányban jelentkezik ez az állapot. A diagnózis alapját egy rutinszerűen végzett vizsgálat adja, ezért minden olyan fejlesztésnek különös súlya van, amely ezt a folyamatot kíméletesebbé teszi.
Ezt szolgálja az a korszerű orvostechnikai eszköz is,
amely jótékonysági felajánlásként került a budapesti Péterfy Sándor utcai Kórház koraszülött osztályára. A készülék gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a vizsgálatot a legkisebbek számára.