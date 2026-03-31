Sárba fúlt remények – Már a sátraik sem védik meg a gázai menekülteket

Gáza városában a humanitárius válság újabb, minden eddiginél kilátástalanabb szakaszához érkezett. A több mint két éve tartó izraeli–palesztin konfliktus romjai között élő családokat most heves viharok és özönvízszerű esőzések sújtják, lakhatatlanná téve az ideiglenes sátortáborokat. Miközben a politikai felek egymást vádolják a törékeny tűzszünet megsértésével, a civilek térdig érő vízben, átázott ruhákban és beomlott menedékek alatt küzdenek az elemekkel. Az élelem- és vízellátás akadozik, a nemzetközi közösség segélykiáltásokkal szembesül: a romokban heverő enklávéban a sár és a hideg vált a túlélés legnagyobb ellenségévé.