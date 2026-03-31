Mérföldkő Zsanán – így erősítik Magyarország gázellátását

Magyarország energiabiztonságát az is meghatározza, mekkora tartalék áll rendelkezésre a bizonytalan időszakokra. A háttérben olyan rendszerek működnek, amelyek válsághelyzetben is fenntartják az ellátást. Ezek közül az egyik legjelentősebb Zsanán található, ahol most új fejlesztéssel növelték a működés stabilitását.
A világ energiapiaca az utóbbi években kiszámíthatatlanná vált: háborúk, szankciók és ellátási zavarok alakítják. Magyarország energiaigényét jelentős részben külső forrásokból elégíti ki, ezért az energiatárolás a mindennapi működés alapfeltétele, és felértékelődtek a bizonytalanságot tompító rendszerek.
Itthon ebben kulcsszerepe van a legnagyobb hazai gáztárolónak, a összkapacitás felét kitevő zsanai létesítménynek, amely harminc éve az gázellátás-biztonság egyik alappillére. Az évfordulón ünnepélyes keretek között átadott új, modern kompresszor tovább növeli a működés hatékonyságát.