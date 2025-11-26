NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Árad az Ipoly – így segít a Máltai Szeretetszolgálat

Felkészült az árvízkárosultak befogadására a Máltai Szeretetszolgálat Ipolytarnócon - közölte a segélyszervezet szerdán az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint az Ipoly áradása a part menti településeken több család házát veszélyezteti,

A Máltai Szeretetszolgálat ipolytarnóci munkatársai az önkormányzattal és a katasztrófavédelem szakembereivel szoros együttműködésben vesznek részt az átéren elhelyezkedő házakban élők megsegítésében,

az árvíz miatt kiköltöztetett és máshol elszállásolt családokat pedig élelmiszerrel, ruházattal és mentális támogatással segíti.

A Jelenlét Pont a korábbi években is fogadott árvízkárosult családokat, a szervezet munkatársai a házak helyreállításában is segédkeztek - olvashtó a közleményben.

Fotó forrása: https://www.facebook.com/maltai.szeretetszolgalat

