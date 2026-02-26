Orbán Viktor beszéde a Mercedes-Benz 140 éves jubileumi ünnepségén

Orbán Viktor miniszterelnök a kecskeméti Mercedes-Benz autógyár 5000. magyar munkavállalójának elérését ünnepelve arról beszélt, hogy a szántóföld helyén felépített üzem nemcsak gazdasági siker, hanem a magyarok teljesítőképességének és önbizalmának jelképe is. A Mercedes és Magyarország több mint 100 éves kapcsolatának újabb mérföldköve, hogy 14 év alatt egy világszínvonalú gyár jött létre.

Tizennégy év alatt képesek vagyunk szántóföld helyén fölépíteni a világ egyik legjobb gyárát, és nem csak fölépíteni tudjuk, hanem működtetni is.

- fogalmazott Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint aki képes arra, hogy 14 év alatt megépítsen egy ilyen üzemet, az mindenre képes, ezért ez a gyár növeli a magyarok önbizalmát.

A kormányfő kitért arra is, hogy Magyarországon 15 évvel ezelőtt egymillióval kevesebben dolgoztak, innen küzdötte vissza magát a nemzet oda, hogy ma négymillió-hétszázezer ember dolgozik hazánkban. A kormány tervei szerint van még háromszázezer olyan ember itthon, akik egy jó területfejlesztési politikával és képzéssel bekerülhetnek a dolgozó emberek világába.

Magyarország egy olyan ország lesz, ahol ötmillió ember dolgozik.

- foglalta össze a miniszterelnök.