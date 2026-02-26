Gulyás Gergely: A kormány elrendelte az energia infrastruktúra védelmének megerősítését

Orbán Viktor a Mercedes-Benz jubileumi ünnepségén tartott beszédében felhívta a figyelmet, hogy a Mercedes-gyár sikere a magyaroknak önbecsülési kérdés, mert a világ legmodernebb üzemét építette fel a Mercedes Kecskeméten. A miniszterelnök szerint a világgazdaság és az autóipar átalakulása közepette az európai gyártók komoly versenyhátránnyal küzdenek, főként a magas energiaárak miatt. Magyarország célja az olcsó és kiszámítható energia biztosítása, valamint a hazai munkahelyek védelme a kecskeméti gyár hosszútávú működése érdekében.

Gulyás Gergely elmondta a Kormányinfón, hogy a Barátság vezeték elzárásával Ukrajna saját vállalásait is megsérti. Rámutatott, hogy a kőolajvezeték működőképes, Orbán Viktor pedig azonnali lépést követel az ügyben. A miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte, hogy Magyarországnak joga van orosz olajat beszerezni a horvátokon keresztül.

Gulyás Gergely a megtámadott fideszes aktivista ügyére is reagált, amivel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az erőszak nem lehet része a politikai küzdelemnek.