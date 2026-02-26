Mesterházy Attila: A verbális erőszak előbb-utóbb lecsurog az utcára

A HírTV Komment című műsorában Mesterházy Attila élesen elítélte azt az esetet, amely során egy plakátrongáló fizikai erőszakot alkalmazott egy kormánypárti aktivistával szemben. Az egykori pártelnök figyelmeztetett: a közéletben eluralkodó verbális agresszió törvényszerűen szivárog le az utcákra, és hangsúlyozta, hogy az ilyen cselekedeteket nem szabad relativizálni.
Mesterházy Attila szerint ebben a helyzetben Magyar Péternek is határozottan fel kellene szólalnia, és egyértelművé tennie követői számára, hogy az erőszak semmilyen formában nem megengedhető.
A teljes adás megtekinthető IDE kattintva.