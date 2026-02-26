Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy Kijev politikai zsarolásra használja az olajfegyvert

A külgazdaségi és külügyminiszter miniszter hangsúlyozta, azt is bevallották hogy a Barátság kőolajvezeték műszakilag és fizikailag is alkalmas lenne a szállítások azonnali újraindítására, ám Kijev a magyar energiabiztonság veszélyeztetésével próbál nyomást gyakorolni a magyar kormány álláspontjának megváltoztatására. Szijjártó leszögezte:

Magyarország nem küld fegyvereket és nem enged a zsarolásnak, egyúttal felszólította az ukrán felet a blokád haladéktalan megszüntetésére.