Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy Kijev politikai zsarolásra használja az olajfegyvert

Ukrajna elismerte, hogy kizárólag politikai okokból tartja zárva a Magyarország felé irányuló kőolajvezetékeket, és cserébe pénzt, valamint fegyvereket követelnek – jelentette ki Szijjártó Péter a közösségi oldalán közzétett videóban.

A külgazdaségi és külügyminiszter miniszter hangsúlyozta, azt is bevallották hogy a Barátság kőolajvezeték műszakilag és fizikailag is alkalmas lenne a szállítások azonnali újraindítására, ám Kijev a magyar energiabiztonság veszélyeztetésével próbál nyomást gyakorolni a magyar kormány álláspontjának megváltoztatására. Szijjártó leszögezte: 

Magyarország nem küld fegyvereket és nem enged a zsarolásnak, egyúttal felszólította az ukrán felet a blokád haladéktalan megszüntetésére.

 

