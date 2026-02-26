Védelemre szánt milliárdok tűntek el – újabb arcpirító korrupciós botrány rázza meg Ukrajnát

Miközben Ukrajna a háború negyedik évébe lépett, a belső politikai feszültségek és a rendszerszintű visszaélések újabb hulláma rázza meg az országot. Dunda György, a HírTV kárpátaljai tudósítója a Láncreakció című műsorunkban számolt be arról hogy amíg Volodimir Zelenszkij elnök a választások megtartását NATO-szintű biztonsági garanciákhoz és tűzszünethez köti, addig a háttérben újabb súlyos korrupciós botrány borzolja a kedélyeket.