Védelemre szánt milliárdok tűntek el – újabb arcpirító korrupciós botrány rázza meg Ukrajnát

Miközben Ukrajna a háború negyedik évébe lépett, a belső politikai feszültségek és a rendszerszintű visszaélések újabb hulláma rázza meg az országot. Dunda György, a HírTV kárpátaljai tudósítója a Láncreakció című műsorunkban számolt be arról hogy amíg Volodimir Zelenszkij elnök a választások megtartását NATO-szintű biztonsági garanciákhoz és tűzszünethez köti, addig a háttérben újabb súlyos korrupciós botrány borzolja a kedélyeket.
A beszámoló szerint az ukrán titkosszolgálat két magas rangú tisztviselőt vett őrizetbe, akiket azzal gyanúsítanak, hogy
a légierő védelmére és óvóhelyek építésére szánt, mintegy 14 milliárd forintnyi forrást sikkasztottak el túlárazott szerződéseken keresztül.