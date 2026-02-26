-Magyarországon katonai védelem biztosítja az energiainfrastruktúrát

Miközben Ukrajna az EU-ba igyekszik és az ukrán nép szenved, újabb korrupciós botrány rázza meg Ukrajnát. 14 milliárd forintnyi védelmi forrást sikkaszthattak el.

Márciusra halasztották a már meghirdetett orosz-ukrán-amerikai béketárgyalást.

Moszkva bejelentette, hogy az eredetileg mára meghirdetett orosz-ukrán-amerikai béketárgyalást márciusra halasztották. Steve Witkoff és Jared Kushner, az amerikai elnök különmegbízottjai ma Genfben találkoztak volna Rustem Umerovval, az ukrán Nemzetbiztonsági Tanács titkárával és Kirill Dmitrijev orosz megbízottal. Az orosz fél sem konkrét dátumról, sem a halasztás okáról nem adott hírt.

Közben Donald Trump amerikai elnök telefonon egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a háború kitörésének negyedik évfordulóján, számolt be az Axios hírügynökség. A harmincperces beszélgetés volt az első alkalom, hogy Trump és Zelenszkij a januári davosi találkozójuk óta egyeztetett egymással. Az ukrán elnök megköszönte Trump eddigi segítségét, és hangsúlyozta: úgy véli, egyedül az amerikai elnök képes rávenni Vlagyimir Putyint a háború befejezésére.

Trump úgy reagált, hogy a konfliktus már túlságosan régóta húzódik, ezért ő egy hónapon belül szeretné lezárni azt. J. D. Vance amerikai alelnök tegnap úgy nyilatkozott, hogy az Egyesült Államok jelenleg az ukrajnai béke felé tett lépések folytatásában érdekelt, és tovább folytatja a közvetítést a két háborúban álló fél között.

