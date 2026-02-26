Gulyás Gergely: Az orosz olaj végleges elzárása brutális következményekkel járna

A piaci ár szerint 20 dollár felett van az uráli és a Brent olaj ára közötti különbség – fejtette ki Gulyás Gergely. Felhívta a figyelmet, hogy ha az uráli olaj hiányában ellehetetlenül a százhalombattai olajfinomító működése, Magyarországon és a régióban a benzinár jelentős emelkedésére lehet számítani. A tárcavezető szerint a Barátság kőolajvezeték elzárásával az ukrán kormányzat nyíltan megsérti a szerződésekben lefektetett kötelességeit.

A megtámadott kormánypárti aktivista ügye is szóba került a tájékoztatón. A választásnak van tétje, ami járhat vitákkal, de semmiképp sem erőszakkal. A magyar kormány határozottan elutasít mindenfajta erőszakot - szögezte le Gulyás Gergely.

Az erőszak elfogadhatatlan, és nem lehet része a politikai életnek.

– jelentette ki a tárcavezető. Úgy fogalmazott, hogy az a gyűlöletkampány mindent felülmúl, amely ennek a választási kampánynak a része.

Magyar Péter újabb bulibotrányával kapcsolatban felidézte, hogy a Tisza Párt elnöke korábban két dolgot ígért: el kell törölni a mentelmi jogot, és hogy nem lesz képviselő az Európai Parlamentben, ezek közül egyiket sem tartotta be. Ez hitelességi kérdés, és megmutatja, hogy mire számíthatunk Magyar Pétertől – jegyezte meg a miniszterelnökséget vezető miniszter.