Németh Balázs: Ha a baloldal kerül hatalomra, Magyarország már rég háborúban lenne

Ha a baloldal került volna hatalomra, Magyarország már rég belesodródott volna a háborúba - erről a Fidesz-frakció szóvivője beszélt a Hír TV-nek. Németh Balázs rámutatott: a Tisza Párt hiába próbálja tagadni, nyíltan látszik, hogy paktumot kötött Brüsszellel és Kijevvel, annak érdekében, hogy hatalomra kerüljön. A szóvivő kiemelte: ha ez megtörténne, úgy Magyarország biztonsága kerülne veszélybe.