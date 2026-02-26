NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Németh Balázs: Ha a baloldal kerül hatalomra, Magyarország már rég háborúban lenne

Németh Balázs szerint megszokhattuk már a Tisza Párttól, hogy titkolózik a valós tervei tekintetében.

  2 órája
Ha a baloldal került volna hatalomra, Magyarország már rég belesodródott volna a háborúba - erről a Fidesz-frakció szóvivője beszélt a Hír TV-nek. Németh Balázs rámutatott: a Tisza Párt hiába próbálja tagadni, nyíltan látszik, hogy paktumot kötött Brüsszellel és Kijevvel, annak érdekében, hogy hatalomra kerüljön. A szóvivő kiemelte: ha ez megtörténne, úgy Magyarország biztonsága kerülne veszélybe.

 

