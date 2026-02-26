Brüsszelben Magyarország ellenállását vitatják

Komoly fejtörést okoz Brüsszelnek, hogyan kezeljék Magyarország ellenállását a 90 milliárd eurós ukrán hadikölcsön kapcsán, elsősorban azért, mert enélkül Kijev rövid időn belül kifogy a pénzből. Bár a jogi eljárás is felmerült Magyarország ellen, erre a rendelkezésre álló rövid idő miatt feltehetően nem kerülhet sor. A brüsszeli Politico értesülései szerint egyre inkább arra hajlanak Brüsszelben, hogy a Barátság-kőolajvezeték újraindítása az egyetlen mód arra, hogy megtörjék Budapest ellenállását.