A kormányfő felszólította az ukrán elnököt, hogy azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket

Nyílt levelet írt a miniszterelnök Volodimir Zelenszkijnek: kormányfő felszólította az ukrán elnököt, hogy azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket, és tartózkodjon a Magyarország energiabiztonsága elleni további támadásoktól. Orbán Viktor több tiszteletet követelt Magyarországnak, valamint kiemelte, hogy Brüsszel és a magyar ellenzék összehangolt lépéseket tesz, hogy hatalomra juttasson egy ukránbarát kormányt Magyarországon.

Az ukránokat semmi sem riasztja vissza, amikor a magyarországi parlamenti választásokba akarnak beavatkozni - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter kiemelte: az ukránokat az sem riasztja vissza, hogy Magyarországon energiaellátási vészhelyzet van.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter rámutatott, hogy az ukrán lépésekről a Tisza Párt vezetőit is tájékoztatták, akik ebbe beleegyeztek. A tárcavezető a Kormányinfón elmondta, hogy a kormány biztonsági okokból elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését. Gulyás Gergely felhívta a figyelmet, hogy amennyiben az uráli olaj hiányában ellehetetlenül a százhalombattai olajfinomító működése, mind Magyarországon, mind pedig a régióban a benzinár jelentős emelkedésére lehet számítani. A tárcavezető szerint a Barátság kőolajvezeték elzárásával az ukrán kormányzat nyíltan megsérti a szerződésekben lefektetett kötelességeit.

