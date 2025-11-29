Magyar Péter Nyíregyházán: késés, káosz és érdektelenség a Búza téren

A provokáció a gyengék fegyvere, és ezt a Tisza Párt ismét bebizonyította, amikor rászervezte országjáró rendezvényét a városban zajló békepárti eseményre, pont úgy, ahogy egy kétségbeesett politikai ellenfél teszi. A helyszínen, a nyíregyházi Búza tér aszfaltján várta a fejleményeket tudósítónk, Czirják Richárd, aki elmondta: bár a meghirdetett kezdés 14 óra volt, a szervezőket ez nem zavarta, hiszen szinte sosem kezdték időben a haknit, ami már a saját táboruknak is kínos.