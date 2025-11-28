Orbán Viktor Washingtonban és Moszkvában: diplomáciai bravúr és Tisza-bukás

A nagypolitikai kontraszt sosem volt még ilyen éles: miközben a kormányfő a világpolitika színpadán garantálja hazánk biztonságát, addig itthon a Tisza Párt kártyavára összeomlott. A miniszterelnök energiát hoz, Magyar Péterék pedig adóemelést terveznek, amit már a saját szakértőik is elismertek.
A valóság arcul csapta az ellenzéket, hiszen miközben Orbán Viktor stratégiai zsenialitással Washingtonból szerzett engedélyt a manőverezésre és Moszkvából energiát, addig Brüsszelből csak újabb szenteskedő elhatárolódásokat hallani. A hazai politikai porondon a Tisza Párt hitelessége is megsemmisült, hiszen elhangzott a Beismerő vallomás: a szakértőik megerősítették, hogy a dokumentum valódi, csak a párt kifarolt mögülük a botrány miatt, miközben demokratikusan a pártelnök jelöli ki a hallgatag bábokat a listára.