Két brutális késelés egyetlen óra alatt – sokkoló részletek az újabb római migránserőszakról

Újabb brutális agresszióra ébredtek a rómaiak a hétvégén. Szombatról vasárnapra virradó éjjel két férfit vertek félholtra és késeltek meg afrikai támadók a Termini pályaudvar közvetlen közelében. A rendőrség 3 tunéziai és egy egyiptomi férfit tartóztatott le, akik közül az egyiket már korábban kiutasították Olaszországból.

  34 perce
  Forrás: HírTV
  Fotó: Tiko Aramyan
A hétvégén Rómában vertek meg és késeltek csaknem halálra egy 57 éves minisztériumi alkalmazottat a Termini pályaudvar környékén, aki jelenleg életveszélyes állapotban van. Egy órán belül egy ételfutár is hasonló sorsra jutott, onnan néhány lépésnyi távolságra. A tettesek mindkét esetben afrikai férfiak voltak.

Az olasz kormány drasztikus szigorításokat tervez: korlátoznák a szúró-vágó eszközök tartását és felelősségre vonnák a bűnöző fiatalkorúak szüleit is. Giorgia Meloni miniszterelnök ugyanakkor bírálta az igazságszolgáltatást, amiért a bírók gyakran szabadon engedik a rendőrök által elfogott bűnözőket. A jobboldali Liga képviselői követelik, hogy a bűnelkövetőket azonnal utasítsák ki és saját országuk börtöneiben töltsék le büntetésüket.

 

 

