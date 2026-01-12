Két brutális késelés egyetlen óra alatt – sokkoló részletek az újabb római migránserőszakról

A hétvégén Rómában vertek meg és késeltek csaknem halálra egy 57 éves minisztériumi alkalmazottat a Termini pályaudvar környékén, aki jelenleg életveszélyes állapotban van. Egy órán belül egy ételfutár is hasonló sorsra jutott, onnan néhány lépésnyi távolságra. A tettesek mindkét esetben afrikai férfiak voltak.

Az olasz kormány drasztikus szigorításokat tervez: korlátoznák a szúró-vágó eszközök tartását és felelősségre vonnák a bűnöző fiatalkorúak szüleit is. Giorgia Meloni miniszterelnök ugyanakkor bírálta az igazságszolgáltatást, amiért a bírók gyakran szabadon engedik a rendőrök által elfogott bűnözőket. A jobboldali Liga képviselői követelik, hogy a bűnelkövetőket azonnal utasítsák ki és saját országuk börtöneiben töltsék le büntetésüket.