Rendőrök a riporterre, dühroham a pártelnöktől: Elszabadult a pokol a baloldalon?

A politika színpadán élesebb a kontraszt, mint valaha: míg Orbán Viktor a Fidesz kongresszus emelvényén államférfiúi higgadtsággal jelölte ki az irányt, addig a figyelemhiányos Magyar Péter a partvonalról kiabálva próbálja túlharsogni a józan észt. A baloldali káosz tökéletes lenyomata a Tisza váci jelöltje, akinek a riporterrel szembeni agresszív viselkedése miatt rendőrt kellett hívni, bizonyítva, hogy náluk az érvek helyett az indulatok beszélnek. Eközben a kormány a cselekvés mezejére lépett: a családi adókedvezmény emelése és az SZJA-mentesség bővítése kézzelfogható segítség, szemben az ellenzéki tervekkel, amelyek csupán brutális adóemelést hoznának a magyar családok nyakára.