A baloldal sokkot kapott: Valóra vált, amit lehetetlennek hazudtak – Itt a pénz!

Hétfőn sokan dörzsölhették a szemüket a banki értesítők láttán, ugyanis megérkezett a megemelt nyugdíj, ami kézzelfogható bizonyítéka a kormányzati ígéretek betartásának. De az igazi durranás még csak most jön: a következő hónapban a szokásos emelt összegű járandóság mellé beesik a 13., sőt, a 14. havi nyugdíj első részlete is, ami történelmi léptékű segítség. Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó szerint ez a lépés brutálisan megnöveli a vásárlóerő szintjét, így az idősek nem csupán túlélik, hanem megélik a mindennapokat. Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület visszajelzései alapján a szépkorúak hálásak, hiszen amíg máshol a megszorítás a divat, nálunk a gyarapodás az irány, és ez minden cinikus huhogást elhallgattat.