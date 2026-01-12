Elgurult a gyógyszer: A baloldal "szimatolója" most éppen zebrákat vizionál a tányéron

A politikai racionalitás határait már rég maga mögött hagyta Hadházy Ákos, de a legújabb mutatványa minden képzeletet felülmúl, és ezt a Paláver műsor sem hagyhatta szó nélkül. A legfrissebb adásban elhangzottak alapján a képviselő tényleg azt állítja, hogy megették a zebrákat, ami az ellenzéki ámokfutás talán legszürreálisabb fejezete. Ez már nem oknyomozás, hanem politikai cirkusz, ahol a tények helyett a lázálmok dominálnak, és a zebrák sorsa miatti aggodalom csupán ürügy a hergelésre. Úgy tűnik, a kampány hevében már a szafari-parkok lakói sincsenek biztonságban a politikai haszonszerzéstől, és a függetlennek csúfolt "oknyomozó" lassan egy gasztro-blogger szintjére süllyed, aki mindenhol pörköltet lát.