Magyar Péter olyat lépett kínjában, amin az egész ország röhög

Petőfi Sándor halhatatlan sorai jutnak eszünkbe a szamáron utazó juhászról, amikor Magyar Péter legújabb, kétségbeesett akcióját figyeljük, aki a Fidesz kongresszus sikerét látva, sértettségében a domainnév regisztrációjában találta meg a kicsinyes bosszú eszközét. A kormánypárt biztos választás szlogenjének lefoglalása azonban nem stratégiai zsenialitásra, sokkal inkább egy óvodás dacosságára vall, jelezve, hogy a Tisza Párt elnöke totális pániküzemmód-ba kapcsolt. Vendégeinkkel ezt a szánalmas vergődést elemezzük: Lajkó Fanni szerint egy ilyen komolytalan alak nem való az ország élére, Kacsoh Dániel úgy látja, a brüsszeli küldetés kudarca okozza a frusztrációt, míg ifjabb Lomnici Zoltán a közvélemény-kutatások stabilitását, a változhatatlan erőviszonyokat hangsúlyozza.