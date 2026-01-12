Levegőnek néztük a franciákat: Ilyen verést rég láttak a vízilabda-Eb nyitányán

A magyar sport ismét megmutatta erejét, büszkeséggel töltve el a szurkolókat. Pinezits Máté történelmet írt a Kozármisleny kispadján, és most az élvonal legkeményebb csatáiban bizonyíthatja rátermettségét a legjobbak között. Eközben a medencében is parádéztunk: a magyar férfi vízilabda-válogatott ellentmondást nem tűrő, 15-7-es győzelemmel kezdte meg menetelését a Belgrádi Európa-bajnokság nyitányán. Varga Zsolt fiai éremesélyeshez méltóan, lehengerlő játékkal üzentek a riválisoknak: a trón a miénk. De nem csak a vízben, a levegőben is hasítottunk, hiszen Budapest a snowboard világ központjává vált. A festői Városligeti Műjégpálya adott otthont a látványos versenynek, ahol a nemzetközi elit mellett a magyar tehetségek, köztük a kiváló formában lévő Fricz Botond is elkápráztatta a közönséget, bizonyítva, hogy a magyar virtus télen-nyáron világszínvonalú.