A "szeretet pártja" ököllel érvel? Újabb undorító támadás a sajtószabadság ellen

A Tisza Párt ismét megmutatta igazi arcát, és ez a látvány minden, csak nem megnyerő; a váci eset kristálytisztán bizonyítja, hogy náluk az "új politika" valójában a fizikai erőszakot és a sajtó munkatársaival szembeni gátlástalan megfélemlítést jelenti. Szimon Renáta képviselőjelölt ámokfutása, aki valósággal rávetette magát a Vác Online stábjára, nem egyedi eset, hanem rendszerszintű hiba a gépezetben. Amikor a kellemetlen kérdések elől a Hír TV felületein is csak a telefon kinyomásával és meneküléssel tudnak védekezni, az mindent elárul a bátorságukról és a morális tartásukról. A liberális "sajtószabadság-védők" persze most mélyen hallgatnak, pedig ezek a agresszív megnyilvánulások lassan mindennapossá válnak a baloldalon, ahol az érvek helyét átvette az izompolitika és a hisztéria.