Pinokkió is elszégyellné magát: Ízekre szedtük a Tisza Párt vezérének ámokfutását

Úgy tűnik, Magyar Péter számára az igazságmondás csupán egy opcionális, ritkán használt hobbi, hiszen a közéletben rég láttunk ekkora politikai szélkakas jelenséget. A reggeli állításait estére már letagadja, így sajnos a notórius hazudozó jelző nem sértés, hanem egy szomorúan pontos állapotleírás. A legújabb Komment vitaműsorunk adásában kíméletlen őszinteséggel, sebészi pontossággal metszettük ki a daganatot a közélet testéből, bemutatva, hogyan vált a Tisza Párt a politikai szemfényvesztés fellegvárává. A nézők számára mostanra kristálytisztán láthatóvá vált a totális hiteltelenség, ami ezt az egész tiszás produkciót jellemzi. Ígéretek jönnek, elvek mennek, de a valóság mindig kopogtat, mi pedig ajtót nyitunk neki.